Nuova vita per il bar della stazione ferroviaria

Nuova vita per il bar della stazione di Altopascio. Dopo la scadenza del contratto tra il Comune e Ferrovie dello Stato, è stata avviata la procedura per la locazione del locale. C’è tempo fino alle 12 di venerdì 22 marzo per presentare la manifestazione d’interesse.

"Ci siamo attivati - spiega l’assessore Daniel Toci - per accelerare il percorso per la riattivazione dei servizi che il bar offriva, importante passo che per noi è anche garanzia di presidio della stazione. L’esercizio commerciale può così tornare a essere un luogo di aggregazione, accogliere i pendolari, stampare i biglietti e molto altro".

La struttura è situata in via Regina Elena, si estende su 83 metri quadrati e comprende due stanze principali, una cucina, un disimpegno e un servizio igienico, accessibili dall’atrio della stazione, dove è presente anche un parcheggio pubblico. Ferservizi e Rfi effettueranno una selezione dei potenziali locatari, i cui requisiti sono specificati nella manifestazione d’interesse disponibile sul sito di Ferservizi. Gli interessati sono invitati a presentare la propria proposta commerciale e il canone annuo disposti a sostenere, tenendo conto degli interventi eventualmente necessari per l’adattamento.

Per prenotare un sopralluogo, è possibile contattare Nicola Ricciardi Giannoni, [email protected].

Ma.Ste.