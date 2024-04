Nuova settimana di riprese. E Hunt fa la turista in centro

Proseguono in centro storico le riprese del film di Peter Greenaway, anche grazie al supporto tecnico e logistico costante degli uffici comunali durante le varie fasi di preparazione e quelle operative delle complesse riprese. Mentre prosegue la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu, nonché l’uscita da altri varchi e la deviazione del TPL, arrivano nuovi provvedimenti che interessano la circolazione e la sosta, in vista della nuova settimana di lavorazione, sulla base dell’aggiornamento del piano di riprese. Lunedì riprese in via Sant’Andrea, via Guinigi, Palazzo Cenami (interni) e via Roma. Martedì, invece le aree interessate saranno piazza del Carmine, piazza San Gregorio, via San Gregorio, via Sant’Andrea, piazza Guidiccioni e via Guinigi. Saranno interessate da modifiche e divieti anche via Sant’Andrea e Palazzo Cenami (interni). Sempre martedì, le riprese si sposteranno nell’area di via Roma, piazza Bernardini,e il cortile del Biancone.

Per il 24 aprile, le zone selezionate saranno ancora via Roma, piazza San Michele, piazza Napoleone, piazza Bernardini e via del Gallo. Da mercoledì resteranno chiuse al traffico , inoltre, corte del Gallo e via del Battistero. Le stesse zone saranno poi interessate anche per le riprese di venerdì e sabato prossimo, dopo una piccola pausa nel giorno della festa della Liberazione. Lunedì prossimo, il 29 aprile, le ultime riprese al momento fissate, in via del Gallo e in piazza Bernardini.

Nel frattempo continua a rinforzarsi sempre di più il legame tra le stelle del cinema e la città di Lucca. Anche Helen Hunt, inizialmente più riservata, si sta lasciando andare all’amore della città. L’attrice premio Oscar, ieri, si è fatta ritrarre insieme ai componenti dello staff della focacceria “Il Nicchio“, con tanto di post sul suo profilo Instagram per celebrare le bontà del locale lucchese, insieme alla frase “Incredibile focaccia e tante persone speciali“.