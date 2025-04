Nuova sede Camera Commercio. Confesercenti e Confartigianato favorevoli a uscire dal centro

Spostamento della Camera di Commercio, Confesercenti e Confartigianato dicono ”sì“. L’associazione di categoria sottolinea come sia "ormai inevitabile l’abbandono della storica sede di Corte Campana", manifestando "sintonia con quanto emerso dalla relazione tecnica sull’attuale sede, che presenta consistenti problemi di staticità che impongono scelte radicali: o un importante investimento per la sua messa a norma, o la cessione."

"Come Confesercenti – si legge in una nota – esprimiamo innanzitutto un apprezzamento per la linea della condivisione di questo importante passaggio che il presidente Tamburini sta portando avanti. Dalla relazione che i tecnici ci hanno esposto nella prima riunione con tutte le componenti camerali, emerge chiaramente come un investimento sull’attuale sede di Corte Campana non solo prevederebbe un notevole esborso ma al tempo stesso non metterebbe comunque la sede stessa in regola con tutte le nuove normative di sicurezza. Riteniamo – prosegue la nota – percorribile l’idea del Polo Tecnologico di Sorbano, tra l’altro sfruttando un fabbricato già di proprietà, per una sede moderna, funzionale e facilmente accessibile, in considerazione dei servizi all’utenza che sempre di più fornisce la Camera."

Confesercenti Lucca che però non sottovaluta il problema della perdita della Camera all’interno del centro storico e per questo propone "eventualmente l’individuazione di una sede di rappresentanza proprio all’interno del centro storico che svolga quella funzione di "casa delle imprese".

Sulla stessa lunghezza d’onda la Confartigianato. "Sì ad un’alternativa in centro storico – viene spiegato dall’associazione – ma senza chiudere le porte alla possibilità di trasferire direttamente tutta la Camera di Commercio all’esterno della cerchia alberata delle Mura". "Non chiudiamo le porte ad entrambe le possibilità – spiega la presidente Michela Fucile – In queste settimane si fa molto parlare se cambiare sede oppure effettuare lavori importanti a quella attuale. Sì a cercare un’alternativa per rimanere in centro storico, ma a condizione venga individuata una sede ad un costo ragionevole e soprattutto facilmente raggiungibile; altrimenti non chiudiamo alla possibilità di trasferire direttamente gli uffici fuori dal centro".

Il Polo Tecnologico di Sorbano, secondo la presidente di Confartigianato Imprese di Lucca, potrebbe costituire un’ipotesi valida. "Un esempio potrebbe essere il Polo Tecnologico a Sorbano – dice Fucile – E’ vero che occorrerebbe costruire l’immobile, ma i costi potrebbero essere coperti grazie alla vendita della sede della Camera di Commercio di corte Campana. Inoltre, trasferire qui gli uffici, permetterebbe sia di raggiungerli facilmente, sia di trovare comodamente il posto auto".