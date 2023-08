Nuova Piscina per Ragazzi a Piazza al Serchio: Ecco la Struttura Ricreativa

Si è arricchito il complesso ricettivo e ricreativo della piscina di Piazza al Serchio, vicino alla stazione ferroviaria. Infatti sono stati completati i lavori di costruzione di una seconda vasca, più piccola, vicino a quella esistente da anni, adibita ai bambini sia per imparare a nuotare, sia per quelli più esperti e che magari si dedicano ai giochi d’acqua per divertimento e allenamento. La nuova piscina per ragazzi ha una forma moderna e accogliente, curvilinea, con annesso scivolo in lieve pendenza, che facilita così l’entrata in acqua dei bambini per i loro giochi. I lavori edili sono stati eseguiti dalla ditta fratelli Masotti srl di Camporgiano, mentre la realizzazione degli impianti idraulici ed elettrici è stata affidata alla ditta A.S. Group srl di Figline Valdarno. L’esecuzione dei lavori è stata curata dall’ufficio tecnico comunale, come pure l’intervento è stato a carico dell’amministrazione comunale. "Siamo soddisfatti- commenta il sindaco Andrea Carrari- per aver portato a termine la realizzazione di questo secondo impianto tutto destinato ai ragazzi. Finora infatti per i più piccoli si creavano diversi disagi a dover effettuare le prime pratiche natatorie nella piscina grande e a volte si creavano anche troppi affollamenti. Ora invece i ragazzi potranno stare sereni e tranquilli nella loro piscina il che faciliterà anche un più veloce apprendimento della pratica del nuoto". La gestione della piscina comunale di Piazza al Serchio è da anni affidata alla società Verde Azzurro.

Dino Magistrelli