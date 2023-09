Nuova casa per gli studi medici. Da via Cavour a viale Europa

Gli studi medici situati nel centralissimo corso Cavour di Altopascio, entro la fine del 2023 si trasferiranno in altra sede, potenziando anche i servizi. Il motivo è rappresentato dalla mancanza di spazi adeguati e, soprattutto, di parcheggi per gli utenti. La notizia è ufficiale. Il trasloco è di poche centinaia di metri, infatti tutta la struttura ha trovato sede tra la rotonda del viale Europa e la provinciale Mammianese, dove fino a qualche tempo fa c’erano le assicurazioni Generali. Parcheggio ampio, anche se a pochi metri c’è un ristorante, uffici e laboratori che avranno dimensioni maggiori negli ex uffici del colosso con il logo del leone di Trieste. Il luogo scelto, tra l’altro, è praticamente vicinissimo al cuore della cittadina del Tau ma, al tempo stesso, è ubicato in un sito facilmente raggiungibile, collegato a tutte le direttrici possibili: area Valdinievole, autostrada Firenze-Mare, Lucca, Bientinese con le persone che non dovranno cercare un posto per l’auto (con gratis i primi trenta minuti ma poi a pagamento) raro come un Gronchi rosa, l’introvabile francobollo. Nella nuova sistemazione sosta libera e gratis. Il maggiore spazio interno, inoltre, favorirà l’incremento dei servizi che sono molti: nuovi macchinari in arrivo per le risonanze e la diagnostica.

Già adesso si possono prenotare ed eseguire analisi, ritirare gli esiti, i campioni, fare visite specialistiche con professionisti che collaborano, attivare convenzioni e molto altro. Tutto questo conferma come via Cavour si stia spopolando di attività. Un tempo rappresentava il Fillungo altopascese, anche se se in questo caso ci transitano le auto, a differenza di Lucca. Ci fu persino lo studio per creare una Ztl completa, chiudendo in cima e in fondo corso Cavour. Diversi i negozi che hanno chiuso o si sono spostati nella zona limitrofa al casello della A11.

Come da noi anticipato e per rimanere in argomento sanitario, nel 2024 anche la storica farmacia Tonini, quasi di fronte a piazza Tripoli da oltre un secolo, andrà in via Gavinana, in un fabbricato più grande e con comodi stalli di sosta per i veicoli. Per il presidio, però, se ne riparlerà soltanto a primavera del prossimo anno. Una serie di traslochi, dunque, con il centro storico che avrà sempre minore centralità e appeal, sotto il profilo commerciale.

Massimo Stefanini