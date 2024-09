“Numeri doppi sulle Torri, tanti lucchesi“

Il risultato di avvicinare i lucchesi al loro monumento simbolo, che era l’obiettivo congiunto dell’amministrazione Pardini e di Lucca Plus, é stato ampiamente raggiunto con l’apertura straordinaria delle torri gestite dalla società presieduta da Roberto Di Grazia in occasione della Notte Bianca : più 130% gli ingressi notturni alla Torre Guinigi (dalle 21.30 fino alla mezzanotte), che passano dai 117 del 2023 ai 270 di quest’anno, con visitatori composti per due terzi da lucchesi, in una giornata caldissima, che ha comunque visto superare i mille visitatori giornalieri.

I lucchesi hanno potuto così apprezzare il nuovo ingresso al Palazzo da via Guinigi e visitare il bookshop aperto recentemente da “Lucca Plus” alla fine della discesa, ove sono esposti souvenir della Torre e tante pubblicazioni sulla storia di Lucca. Ancora più esaltante, il risultato di Torre delle Ore che vede triplicare i visitatori notturni, dai 31 del 2023 agli 83 di quest’anno, suddivisi a metà tra lucchesi e turisti che, in due ore serali hanno raggiunto il 40% degli ingressi giornalieri, pari a 214.

“Oltre che per i numeri, siamo soddisfatti di avere contribuito al successo della manifestazione e di avere promosso questi monumenti, che è uno dei compiti che il sindaco Mario Pardini ha attribuito a Lucca Plus, cambiando anche la denominazione sociale - dichiara l’amministratore unico Roberto Di Grazia-. È una strada tracciata che cercheremo di proseguire con sempre nuove iniziative”. Intanto sono confermate le novità di orario : la Torre Guinigi, ad esempio,resterà aperta tutti i giorni fino al 15 settembre dalle 10 alle 20. 30, la Torre delle Ore fino alle 19.30 nei feriali e fino alle 20.20 sabato e domenica.