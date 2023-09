Nozze lucchesi per Sarah e Joe. Dagli Usa un sogno che si avvera

Si è svolto venerdì 15 settembre, nella chiesa di Gattaiola, il matrimonio di Sarah Dickson e Joe Soto (nella foto) alla presenza di familiari, colleghi e amici arrivati a Lucca dagli Stati Uniti, entusiasti della nostra città. Gli sposi hanno organizzato il matrimonio volendo conoscere la tradizione lucchese, con la partecipazione alla processione del Volto Santo e agli eventi dell’Associazione Lucchesi nel Mondo.

I festeggiamenti sono iniziati al ristorante All’Olivo in centro storico, luogo del cuore degli sposi, per il benvenuto agli ospiti a cui sono stati donati confezioni regalo contenenti depliant e libri sulla storia di Lucca e sugli itinerari artistici da scoprire. Il giorno seguente, alla Tenuta Maria Teresa il saluto in campagna dove è stato apprezzato l’olio di Lucca e infine a Villa Rossi per il ricevimento del matrimonio dove le arie di Giacomo Puccini hanno emozionato i presenti.

La famiglia dello sposo ha origini italiane e il loro sogno di unirsi in matrimonio non poteva che avvenire in Italia e a Lucca, dove gli sposi hanno amicizie e importanti relazioni lavorative e dove pensano di stabilirsi per gran parte dell’anno. Sarah e Joe Soto sono ai vertici di Epica International, leader mondiale nel campo della robotica, con aziende a loro collegate anche in Toscana, da oggi ancora più apprezzata come luogo ideale per lavorare e vivere.

Un ringraziamento particolare all’Associazione Lucchesi nel Mondo per l’accoglienza e a Don Emiliano Lovi e Padre Sekar Susai per l’organizzazione del rito religioso. E non potevano mancare le congratulazioni agli sposi da parte de La Nazione.