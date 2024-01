Nozze d’oro e d’argento con il “Cai“. Consegnati i riconoscimenti ai soci

Un bilancio annuale positivo quello della sezione “Roberto Nobili“ Garfagnana del Club alpino italiano, presentato dal presidente Luca Mori, in una bella serata al Cinema Eden di Castelnuovo, arricchita da interessanti immagini e filmati suggestivi sul “Balkans Trek“ a cura di Danilo Musetti, “Sui vulcani dell’Ecuador“ a cura di Bruno Giovannetti, “In su chelu et in sa terra - Viaggio tra i colori della Sardegna“ a cura di Roberto Ragghianti, “Tutti colori dell’Oman“ e “Great Himalaya Trail - Stage One“ a cura di Danilo Musetti.

Per chi non avesse potuto partecipare e per coloro che volessero rivedere le immagini salienti del filmato della sopra ricordata spedizione himalayana oppure il programma della seconda tappa del Great Himalaya Trail può rivolgersi direttamente a Danilo Musetti presso la sezione Cai di Castelnuovo. Il presidente Luca Mori ha illustrato le numerose attività svolte dal sodalizio garfagnino, realizzate durante l’anno. Infine ha voluto ricordare come da qualche anno i soci Cai sono ritornati ad essere numerosi e ora sono oltre 430, che rappresentano una bella cifra in relazione agli abitanti del territorio.

Un grazie poi a tutti i collaboratori e collaboratrici, a cominciare da Simona Magera e Alessandra Mori. Infine durante la serata sono stati consegnati i riconoscimenti ai soci che sono iscritti alla sezione Garfagnana del Club alpino italiano da venticinque anni, Bruna Boschi, Valentina Salotti, Laura Lucchesi, Mario Brogi e Stefano Tardelli e da cinquanta, Roberto Biagioni.

Dino Magistrelli