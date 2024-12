Novità per il servizio porta a porta. Ecco gli incontri sul territorio: le date

L’anno nuovo porterà alcune interessanti novità per il “porta a porta“, che coinvolge i residenti nel comune di Capannori. Ad annunciarlo sono Ascit Spa e il Comune che sottolineano come, a partire dal 1° febbraio dell’anno che sta per arrivare, ci saranno nuovi servizi ed entreranno in vigore alcuni cambiamenti relativi al calendario della raccolta rifiuti porta a porta.

Intanto nel mese di gennaio sarà distribuito il nuovo calendario che conterrà tutte le informazioni e i cambiamenti previsti a partire dal secondo mese dell’anno. Nel frattempo, per informare i cittadini in modo puntuale e per comunicare le nuove date della raccolta degli sfalci di potatura "Verde" e quelli della raccolta dei tessuti "Tessile", sono in consegna dei volantini che gli operatori lasceranno nella cassetta delle lettere degli utenti, già entro la fine di questo 2024. Le nuove date del Verde e del Tessile sono consultabili anche dalle news del sito Ascit.it.

Per favorire la comprensione delle novità e raccogliere eventuali domande o suggerimenti, il Comune di Capannori ha inoltre organizzato una serie di incontri sul territorio, aperti alla cittadinanza: per la zona sud: domani alle 18.30, alla Casa delle Associazioni di Verciano; per la zona centro: giovedì 19 dicembre, alle 18.30, nella Sala Formazione presso il Comune di Capannori, e infine per la zona nord, lunedì 30 dicembre, sempre alle 18.30, presso la Logos a Marlia. Ascit Spa e il Comune di Capannori invitano tutti i cittadini a partecipare agli incontri per conoscere le nuove modalità operative e chiarire eventuali dubbi.