Novità per il Registro imprese. Da domani c’è lo sportello unico

In un’ottica di armonizzazione e semplificazione delle procedure, ecco una novità che arriva per imprenditori e società. Da domani le pratiche telematiche della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, relative alle tre provincie di Lucca, Massa Carrara e Pisa saranno gestite dallo Sportello unico del Registro Imprese, articolato al proprio interno per competenze specifiche, ma trasversali rispetto ai territori di competenza del nuovo Ente. Una riorganizzazione che dovrebbe portare ulteriori benefici per le imprese, per tutte le figure professionali e per le associazioni di categoria che le affiancano.

Ecco la nuova organizzazione dei servizi del Registro Imprese: Sportello polifunzionale e per la digitalizzazione delle imprese, cui rivolgersi per tutte le attività di erogazione di output presso gli sportelli fisici o telematici Registro imprese – Società, che seguirà tutte le pratiche relative a soggettivi collettivi. Registro imprese – Imprese individuali e REA, per tutte le attività collegate alle imprese individuali e alle procedure concorsuali, e infine Attività regolamentate – Bilanci e verifiche legali, che si occuperà di tutte le attività collegate all’esercizio di attività regolamentate.

Tutte le informazioni sulla riorganizzazione per competenze specifiche, così come sugli orari e i contatti sono disponibili sul sito www.tno.camcom.it.