Nove quintali di cibo per gli amici pelosetti. Anpana in soccorso nelle zone alluvionate

Anpana sempre in prima linea quando si tratta di aiutare gli animali. Sono stati consegnati in questi giorni i nove quintali di cibo raccolti per aiutare gli animali colpiti dall’alluvione di inizio mese in Toscana. I volontari di Anpana Lucca (Panconi, Vergamini e Bertocchini) sono partiti in prima mattinata e si sono incontrati a Prato con i colleghi volontari di Anpana Livorno e Siena. In totale sono stati raccolti oltre 15 quintali di mangime per cani e gatti dei rifugi e dei privati ancora sfollati o in difficoltá. Prima consegna all’Oasi Felina “La Bogaia” che gestisce oltre 300 gatti e aiuta gli animali anche di privati alluvionati. Qualche saccone di mangime per gatti, é stato lasciato anche alla Lav di Prato mentre il cibo per cani é stato consegnato al Canile di Prato. Sono stati una quindicina i volontari di Anpana Toscana che hanno preso parte a questa trasferta. A breve arriverá altro cibo a Lucca da Enpa di Merate per aiutare gli animali alluvionati della Toscana e sará Anpana Lucca a provvederne la distribuzione in Valbisenzio. Nei prossimi giorni arriverá un pancale di cibo per animali raccolto da volontari di Enpa di Merate per cani e gatti alluvionati della Toscana.