Notte Bianca boom Oltre 60mila presenze per la grande gioia della Confcommercio

Si è chiusa con un altro grande successo di pubblico l’edizione numero 10 della Notte di Bianca di Lucca, che ha fatto arrivare in città circa 60mila persone, stando ai calcoli della Confcommercio. La stessa associazione di palazzo Sani si compiace del successo della grande notte di festa, ricordando come ”tutto è filato liscio, senza intoppi né problemi di ordine pubblico, a riprova di quanto educato sia il pubblico della Notte Bianca, capace di abbracciare persone di tutte le età“.

Da parte di Confcommercio, poi, un doverosa puntualizzazione sullo spettacolo di mezzanotte curato dall’azienda Proietta di Torino, basato su una serie di proiezione artistiche a suon di musica – con un gradito omaggio a Giacomo Puccini – sulla facciata della cattedrale. Sui social è stata innescata una polemica – in primis dalla consigliera comunale Pd, Serena Mammini – perché i loghi degli sponsor della Notte Bianca sono stati proiettata per alcuni secondi sulla cattedrale.

“Considerazioni – dicono Pasquini e Giovannini – a nostro avviso sorprendenti, sia nella forma che nella sostanza. Intanto, lo show e il suo contenuto erano stati concordati e autorizzati a tempo debito con e dai soggetti preposti. Dopo di che va da sé che soffermarsi su 5 secondi di immagini, nel contesto di uno show durato oltre 15 minuti, qualifica la pretestuosità di certe critiche. Un po’ come contestare i titoli di coda di un film, anziché parlare del film stesso. Confcommercio ha la buona abitudine di ringraziare pubblicamente tutti i soggetti che la aiutino nella realizzazione delle sue iniziative. Lo faceva anche gli anni scorsi, quando Mammini era componente di spicco della precedente amministrazione comunale. Amministrazione che, lo ricordiamo, sposò con entusiasmo nel 2012 l’idea della Notte Bianca, affiancandola poi negli anni successivi. Ebbene – terminano Pasquini e Giovannini -, non ricordiamo in quel periodo appunti dell’allora assessore per i ringraziamenti di Confcommercio a enti pubblici e soggetti privati sponsor della festa”.