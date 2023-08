Lucca, Notte Bianca edizione numero 10: “Non spegnete la festa fino alle 3”

Lucca, 2 agosto 2023 – Arriva la Notte Bianca 2023, pronta a far festa in centro fino alle 3 e a proporsi con un menù più ricco soprattutto sotto il profilo dell’offerta culturale. Tra le novità dell’evento presentato ieri a Palazzo Orsetti, e in calendario per sabato 26 agosto, l’orario prolungato fino alle 3 (è la richiesta del Comune), e l’apertura dei Musei Nazionali di Palazzo Mansi (con visite guidate) e Villa Guinigi.

Si amplia , inoltre, il carnet delle visite guidate gratuite (sono 8 e su più turni) già prenotabili al Centro Informazioni Turistiche Metro di piazzale Verdi (0583 583150, [email protected], tutti i giorni dalle 9.30 alle 18). Per la prima volta l’evento abbraccia Lucca Crea, e viceversa, che a Palazzo Pretorio aprirà ai manga e ai giochi da tavolo: in palio anche un biglietto per i Comics 2023. “Un evento importante per la nostra città – sottolinea il sindaco Mario Pardini –, che quest’anno cresce anche dal punto di vista culturale, anche grazie alla collaborazione con i Musei Nazionali“.

Tra i momenti più attesi – tutti gratuiti – l’esilarante ritorno del comico lucchese Matteo Cesca che alle 21.30 si esibirà nello spazio Cred di via Sant’Andrea. E, a mezzanotte, piazza San Martino e la facciata della Cattedrale si illumineranno con un suggestivo spettacolo di luci a cura della società Proietta. Non ultime le Torri civiche, Guinigi e delle Ore, che saranno aperte dalle 22 a mezzanotte per offrire il panorama notturno in assoluto più suggestivo. Ovviamente protagonista la musica dal vivo e balli, con gli esercenti in prima linea.

La Notte Bianca 2023 è come sempre organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con il Comune e il patrocinio o il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Ego Wellness, Enegan e Nuova Comauto, e si accinge a tagliare un traguardo molto altamente simbolico: quella del prossimo 26 agosto sarà infatti l’edizione numero 10 della storia della manifestazione, nata nel 2012 e poi interrotta momentaneamente per due anni – nel 2020 e nel 2021 – per le ben note restrizioni anti Covid riguardanti tutti i grandi eventi popolari. E tanta è la voglia di tornare a far festa per una manifestazione che in pochi anni ha saputo diventare con i suoi 60-70 mila spettatori all’anno la seconda a Lucca per numero di partecipanti in una singola giornata, dietro soltanto alle giornate clou di Lucca Comics & Games.

A presentare il programma, che nei prossimi giorni regalerà altri dettagli, ieri sono stati il presidente e la direttrice di Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, gli assessori Paola Granucci e Mia Pisano, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini, Elisabetta Guerrieri in rappresentanza di Banco Bpm, Dorotea Arrigo in rappresentanza di Enegan e la funzionaria di Confcommercio Martina Carnicelli, curatrice del programma.

Pasquini si è detto soddisfatto di un programma che quest’anno in particolare è sbocciato anche sul fronte culturale, contribuendo a cancellare gli anni horribilis del Covid. Per l’assessore Granucci “i complimenti vanno a Confcommercio, per un’offerta completa per ogni età, per turisti e cittadini, e che coinvolge tutta la città valorizzando il brand Lucca“. “Sarà un momento bello per ritrovarsi, con una movida sana che coniuga divertimento, approfondimento culturale e sicurezza – ha dichiarato l’assessore Pisano–. D’altra parte si sa, tante persone in giro significano sicurezza. E se Notte Bianca è, la richiesta è che possa durare fino alle 3“.