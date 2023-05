"Non si punti alla vittoria ma alle idee"

Niente grandi mostre per attirare migliaia di persone, il titolo di Capitale della cultura "Non è una questione di numeri". No a Puccini testimonial della candidatura, "indubbiamente è un riferimento importante per Lucca, ma non deve essere l’unico". E poi, ancora, non pensare a vincere, ma concentrarsi sulle scelte, "bisogna mettere in ordine le idee su cui puntare pensando che prima di tutto, il materiale culturale è un patrimonio di cui beneficia principalmente chi vi abita". Questi sono solo alcuni dei consigli che il professor Giuseppe Gherpelli nell’intervista, dall’alto della sua esperienza anche come consulente per la candidatura di Pistoia nel 2017, dà a Lucca in vista del percorso intrapreso.