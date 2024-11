"Noi gli assi non li vogliamo". Arv rilancia e blinda l’assessora

"Noi gli assi non li vogliamo. E voi? Con scrupolosa attenzione Alleanza RossoVerde ascolta le ragioni poco ragionevoli di chi chiede le dimissioni dell’assessora Silvia Sarti, mettendo subito in chiaro che non lo farà né di sua spontanea volontà, né per richiesta della forza politica che rappresenta".

Il movimento capannorese torna sul ‘no‘ agli Assi Viari e spiega perché Sarti non si dimetterà. "Sconcerta l’attitudine di chi interviene sul capitolo capannorese della questione assi viari a puntare l’occhio e mancare l’obiettivo – spiega il movimento – Si colpisce chi dice no avendo un ruolo in Giunta e non chi gli assi li vuole per davvero. L’assessora Sarti rimane nel suo ruolo come espressione di chi gli assi non li vuole, perché alla Conferenza dei servizi dovrà seguire un lungo iter attuativo durante il quale la politica può – come deve – fare la sua funzione. E questo è un supremo atto di coerenza rispetto a quella cittadinanza che l’ha votata anche per il no agli assi, che è sempre stato chiaro e coerente. Dimostrazione di coerenza che dovrebbe essere riconosciuta e sostenuta, perché gli assi ancora non ci sono e abbandonare i luoghi dove si decide significherebbe invece arrendersi e dare partita vinta. Invece – sostiene ancora Arv – sarebbe più produttivo rafforzare dall’esterno l’azione di Sarti in giunta e di Francesco Cerasomma in consiglio comunale. Gli assi viari sono sì un problema gigantesco, ma non il solo".

Arv inquadra il "no agli assi viari" in un programma alternativo – non compensativo – "di mobilità, che comprende il passaggio del piano strutturale alla fase del piano operativo con una serie di misure che diano concretezza al principio “consumo suolo zero”". Infine, una stoccata a Fratelli di Italia: "Quanto a FdI e all’opposizione in Consiglio comunale, che gli assi li vuole per davvero: Arv declina l’invito alle dimissioni, ghiotta occasione per uscire dall’oscurità propositiva, capzioso tentativo di indebolire una maggioranza capannorese che è spina nel fianco per chi non è riuscito ad approfittare del favorevole vento nazionale alle ultime elezioni amministrative".