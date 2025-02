Domani alle 18, presso la Sala "Luigi Suffredini" con ingresso aperto a tutti, sarà presentato lo spettacolo "Nocturnalia. Storie di donne. Storie di streghe". Un’occasione per scoprire come è nato questo bel progetto, ideato da Marisa Boriolo per la regia di Michela Innocenti.

Lo spettacolo di "Nocturnalia - Storie di Donne. Storie di Streghe", è fuori abbonamento per la stagione teatrale e si terrà sabato 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, alle ore 21,15, al Teatro Alfieri, interpretato dalle attrici della Compagnia Il Circo e La Luna e liberamente tratto dal libro di Oscar Guidi "Ursolina la Rossa e altre storie-Inquisitori e streghe tra Lucca e Modena nel XVI secolo".

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale - Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato in orario 9:30-12:30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sul sito www.ticketone.it. Per informazioni telefonare al seguente numero: 0583/641007 (è possibile prendere accordi anche per ritirare il biglietto fuori dall’orario stabilito). Prezzo biglietto intero 10 + 2 euro di prevendita; ridotto abbonati 5 + 2 euro di prevendita.

Infine si ricorda che lo spettacolo di "Otello" con Giuseppe Cederna della Stagione Teatrale 2024/2025 FTS (Fondazione Toscana Spettacolo Onlus) sarà posticipato a giovedì 27 febbraio 2025.

Dino Magistrelli