Niente bus in via Maolina. La protesta dei residenti: "Aspettiamo da 3 anni"

"Fermata soppressa". Il cartello alla palette di Autolinee Toscane in via Maolina a San Concordio di Moriano è lì da tre anni. Da quando dopo che un autobus ’’sfiorò’’ un pedone gli autisti scrissero all’azienda che non avrebbero più effettuato quel tragitto perché pericoloso in quanto non c’era lo spazio adeguato per le manovre. "E da allora –dichiara un residente – noi aspettiamo che il Comune intervenga per riportare il trasporto pubblico". "Eppure basterebbe garantire la linea con bus più piccoli – afferma il nostro lettore –. Sarebbe un servizio utilissimo per tanti aziani che così sono tagliati fuori dalla possibilità di muoversi".