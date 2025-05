Nicola Sileo premiato al Senato per la sua ricetta

Si è svolta il 22 maggio alla biblioteca Giovanni Spadolini del Senato, la cerimonia di conferimento del premio Giovani Ambasciatori del Territorio, alla presenza del vice presidente del Senato, senatore Gian Marco Centinaio, del presidente della Fic-federazione italiana cuochi, Rocco Cristiano Pezzullo, e del responsabile nazionale del comparto giovani della Fic, Ermando Paglione.

Tra i giovani premiati provenienti da tutte le regioni d’Italia, brilla il nome di Nicola Sileo, studente della classe IV KB dell’Ipseoa dell’Isi di Barga, insignito del prestigioso riconoscimento per il suo straordinario impegno nella valorizzazione della cucina italiana e dei prodotti del territorio. Nicola si è distinto in occasione della IX edizione dei Campionati della Cucina Italiana, organizzati dalla Fic, che rappresentano la massima espressione delle competenze gastronomiche degli istituti alberghieri italiani.

Il suo piatto, capace di coniugare tradizione e innovazione, è stato selezionato tra i migliori a livello nazionale, suscitando l’attenzione della giuria non solo per la qualità tecnica, ma soprattutto per l’efficacia comunicativa nella promozione dell’identità gastronomica territoriale. A guidare lo studente nel percorso di preparazione e crescita professionale è stato il professor Daniele Mangiafave, che ha accompagnato Nicola a Roma per la cerimonia e che rappresenta uno dei docenti più attivi e stimati dell’Ipseoa dell’ISI Barga.

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a studenti degli istituti alberghieri che si sono distinti per la capacità di raccontare e valorizzare, attraverso i propri elaborati gastronomici, il territorio di provenienza, le sue tradizioni culinarie, i prodotti locali e le filiere agroalimentari d’eccellenza. Il riconoscimento ottenuto da Nicola Sileo rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica dell’Isi Barga.

Luca Galeotti