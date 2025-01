Nick Cave, grande ritorno al Summer Festival il 17 luglio

Nick Cave, uno degli artisti più amati in Italia e nel mondo, sarà tra i protagonisti del Lucca Summer Festival, il prossimo 17 luglio, in piazza Napoleone, primo dei soli quattro concerti italiani (gli altri il 19 luglio nell’anfiteatro di Pompei e il 21 e 22 luglio all’auditoriom Parco della Musica di Roma) del suo nuovo tour solista. Cave sarà accompagnato soltanto dal bassista Colin Greenwood e insieme eseguiranno brani tratti da un’incredibile quarantennale carriera.

Per il Summer si tratta di un graditissimo ritorno, dopo le prime due apparizioni del 2013 e del 2018, entrambe salutate da inevitabili “sold out“. Cantautore, compositore, scrittore, sceneggiatore e attore, Nick nasce in Australia nel 1957 ma la sua vita lo ha portato a girare il mondo, a partire da Londra, ai tempi dei The Birthday Party, la sua prima band fondata con il compagno di college a Melbourne, Mick Harvey e che è stata seminale nel periodo immediatamente post-punk. Nei primi anni Ottanta, arriva la seconda band, quei The Bad Seeds con i quali Cave collabora ancora quando non fa dischi solisti. Con loro mette basi a Berlino per spostarsi poi a San Paolo in Brasile poco prima della caduta del Muro. Negli anni Duemila arriveranno poi anche i Grinderman.

La sua produzione lo vede usare il rock, le ballate, i suoni elettrici o acustici, tracce di industrial e no wave, inizialmente ai limiti del rumore e con un cantare spesso rabbioso. Ma nel corso degli anni Cave esprime il meglio di sè in ballad spesso lancinanti e autobiografiche, nelle quali esorcizza anche i grandi lutti personali, dopo averlo fatto in passato con droghe e alcool. I suoi dischi, uno dopo l’altro, diventano oggetti di culto, arrivando però anche a tanti giovani che in lui riconoscono un faro, ispirando tante band indie anche di oggi. Dal vivo poi, Cave dà il meglio di sè, non risparmiandosi mai e uscendo dal palco “consumato“ di emozioni, le stesse che il pubblico percepisce e ama alla follia.

Con l’annuncio di Cave il cartellone del festival tocca quota dodici serate ma è ancora in divenire: l’elenco vede Antonello Venditti (28 giugno), Dream Theater (1° luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann (special guest: Lacuna Coil, 6 luglio), Scorpions (10 luglio), Ghali (11 luglio), Nick Cave (17 luglio), Nile Rodgers & Chic (19 luglio), Riccardo Muti (22 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Bryan Adams (27 luglio).