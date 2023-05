Niccolò Bartolini un giovane dalle grandi doti

L’organista Niccolò Bartolini (nella foto) ha 27 anni. Dopo i primi fondamenti di solfeggio appresi dal maestro Massimo Papini, ha studiato pianoforte con la maestra Sandra Cecchi, violino e viola con il maestro Savino Pantone e organo con il maestro Claudiano Pallottini. Nel 2011, a soli 15 anni, è divenuto organista titolare della parrocchia di Veneri e maestro di cappella della Corale polifonica Santi Quirico e Giulitta. Poi organista anche delle chiese pievanili di Collodi. Dopo la maturità classica, nel corso degli studi di economia all’Università di Pisa, è stato ammesso alla classe di composizione del maestro Pietro Rigacci al Boccherini. Svolge attività concertistica d’organo in Toscana e ha tenuto diversi recital; in veste di solista, con l’Orchestra del Boccherini e varie altre formazioni cameristiche, ha inoltre eseguito importanti pagine per organo e orchestra.