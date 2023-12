Nessuna palestra a scuola. La polemica di Feniello

A Barga una situazione inaccettabile per i ragazzi delle scuole dell’obbligo rimasti senza palestra. La denuncia il capogruppo di Progetto Comune, Francesco Feniello. Gli studenti della scuola primaria di Barga sono privi di palestra da oltre 5 anni per i ritardi nella costruzione del nuovo palazzetto dello Sport, ma non va meglio, sottolinea Feniello con Progetto Comune, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado: "Che sono costretti - denuncia Feniello - a fare attività motoria in una palestra non salubre, priva dei requisiti igienico sanitari previsti". Feniello sottolinea la rabbia dei genitori per una situazione non più accettabile e dichiara: "Anche un’insegnante di educazione motoria si è rifiutata di portare i ragazzi in questi locali. Negli anni nulla o quasi nulla è stato fatto perla manutenzione dell’edificio. Manutenzione ordinaria assente ed inesistente come l’attenzione degli amministratori che pur essendo a conoscenza della problematica nulla hanno fatto per risolverla". "Questo Gruppo con propria missiva ha segnalato al Sindaco ed all’Azienda U.S.L. le attuali condizioni dell’immobile".