"Nessun obbligo sui passi carrai"

L’amministrazione comunale conferma la validità e la solidità amministrativa della delibera e del nuovo regolamento per i passi carrabili approvato dal Consiglio comunale e definito nei dettagli dalla successiva determina dirigenziale - documenti basati entrambi su un approfondito parere tecnico allegato alla deliberazione. Infatti il nuovo regolamento disciplina la superficie di suolo pubblico che viene riservata al cittadino che desidera utilizzare l’accesso alla propria area privata prevedendo l’istituzione di un divieto di sosta collegato al passo carrabile. Di conseguenza la natura dell’accesso con o senza marciapiede ossia ‘a raso’ è dunque ininfluente.

"Riteniamo grave che il consigliere Alfarano continui a sollevare generici appelli sull’illegittimità del nuovo regolamento sui passi carrabili con l’evidente intento di invitare i cittadini a una sorta di pericoloso boicottaggio all’osservanza del documento approvato in Consiglio comunale – afferma l’assessore al traffico Nicola Buchignani – Il Comune ha semplicemente adeguato la gestione dei passi carrabili a quelle che sono le regole adottate dalla stragrande maggioranza delle città italiane. I documenti che regolano la nuova gestione sono suffragati da adeguati pareri tecnici. Lo spazio fra giocare a fare ‘Robin Hood’ e quello di sobillare i cittadini ad assumere atteggiamenti fuori dalla legalità è davvero breve, come del resto non è concepibile né compatibile con il ruolo di Consigliere comunale quello di patrocinare contemporaneamente, come avvocato, a titolo gratuito, improbabili ricorsi su non si sa bene cosa, visto che il Comune non obbligherà nessuno a confermare i passi carrabili; un’azione di vera e propria disinformazione che rischia di danneggiare i cittadini".

L’amministrazione comunale ricorda che i passi carrabili non rappresentano un obbligo per i cittadini: il passo carrabile è un divieto di sosta posto davanti a un entrata privata e il suolo pubblico su cui ricade non è più nella disponibilità della collettività. Le licenze rilasciate in passato, ma di cui non verrà presentato il modello di auto-dichiarazione nei termini previsti, verranno considerate non più vigenti e verrà emanato l’atto di decadenza. Il titolare che non intende mantenere il passo carrabile dovrà presentare al Comune domanda di rinuncia, sempre seguendo le indicazioni che si troveranno sul sito del Comune. In caso di rinuncia del passo carrabile il titolare perderà la possibilità di istituire un cartello di divieto di sosta davanti al proprio ingresso.