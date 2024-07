’Nessun dorma’ di Puccini. Inno della stampa sportiva

La Fondazione Festival Pucciniano ha siglato un accordo di collaborazione con l’Associazione Mondiale della Stampa Sportiva, l’AIPS, che in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi ha scelto di celebrare il proprio centenario e rendere omaggio a quello di Giacomo Puccini, adottando “Nessun Dorma“ da Turandot come inno ufficiale dell’Associazione Mondiale della Stampa Sportiva e anche colonna sonora del Congresso in programma a Parigi il prossimo 6 agosto.

Saranno i musicisti dell’Orchestra del Festival Puccini e il tenore Amadi Lagha gli interpreti del brano, che sarà utilizzato per la manifestazione ufficiale di celebrazione del Centenario della fondazione dell’AIPS la mattina del 6 agosto, durante i Giochi Olimpici nel quartier generale UNESCO a Parigi. Interverranno oltre ai rappresentanti delle Istituzioni francesi, il Comitato Olimpico e il gotha dello sport e del giornalismo mondiale.

L’apertura dell’evento avverrà trasmettendo dagli schermi del Grand Auditorium dell’UNESCO un suggestivo video con le immagini in esclusiva di Giacomo Puccini, tratte dal filmato storico “Un giorno con Puccini” sulle note del “Nessun Dorma”, mentre il presidente dell’AIPS, Gianni Merlo, illustrerà le ragioni di questo gemellaggio fra le due celebrazioni e l’importanza che linguaggi universali come sport e musica hanno e avranno sempre per la cultura, l’educazione e la pace fra i popoli. Jura Ozmec, segretario generale dell’Aips, ha indicato il legame tra lo sport e la musica come "fonte di pace".