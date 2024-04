Nella sala dell’Astra stasera la seconda parte di “Trenque lauquen“

Continua l’appuntamento con il grande cinema nella programmazione del Circolo del Cinema, anche per questa settimana al Cinema Astra, anziché al Cinema Centrale data la chiusura di quest’ultimo per ristrutturazione. Stasera alle 21.30 sarà proiettato al Cinema Astra la seconda parte del film considerato il capolavoro dell’anno dai Cahier du Cinema, la famosa rivista cinematografica francese. È il proseguo della prima parte proiettata giovedì scorso, Trenque lauquen della regista argentina Laura Citarella. Il collega del Circolo del Cinema di Verona, Luca Mantovani presenta così questa seconda parte: "Se la prima parte di Trenque Lauquen, con il suo rutilante fiato da “telenovelas aumentata”, è servita alla regista per disporre sull’ideale scacchiera della cittadina sperduta nella Pampa personaggi, luoghi, situazioni e per trascinare lo spettatore in un gioco avvincente di misteri. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro (con tessera).