Nel week end. Un museo a cielo aperto

Una galleria d’arte a cielo aperto. Per due giorni, 24 e 25 maggio, Altopascio così diventerà: sabato 24 maggio, a partire dalle 10, si darà ufficialmente il via alla manifestazione, promossa dal Centro Commerciale Naturale di Altopascio in collaborazione con il Comune, con il tradizionale taglio del nastro e l’apertura del mercato artigianale.

Le piazze e le vie del centro ospiteranno installazioni, esposizioni e performance grazie alla collaborazione con Garfagnana Innovazione, eccellenza nel campo della scultura del marmo che porterà ad Altopascio opere di artisti di fama internazionale, visibili in vari angoli del paese. Spazio anche alla fotografia, con il fotoclub Ponte Buggianese, e alla pittura, con mostre dei pittori altopascesi, di altri artisti locali e degli studenti del liceo artistico Berlinghieri di Pescia. Numerose le attività pensate per i più piccoli: letture a cura del coordinamento nati per leggere e laboratori creativi di pittura, ceramica, origami e cucito.

Grande novità di questa edizione sarà il concorso di pittura riservato alle scuole del territorio e dei comuni limitrofi, e non mancheranno i fumetti: saranno presenti noti disegnatori come Riccardo Pieruccini e Paolo Andolfi. Inoltre, grazie alla biblioteca comunale, sarà possibile partecipare a visite guidate del centro storico. Sabato 24 maggio alle 16 appuntamento con "Scarrozzando, evento promosso in collaborazione con l’associazione Lucca senza barriere, e dalle 18,30, infine, aperitivo in musica con le note di Adele.

Ma.Ste.