Nel nome di Giovanni Pascoli. Gemellaggio Barga-San Mauro. Per la memoria del Poeta

Ieri mattina, nel giorno dell’anniversario della morte di Giovanni Pascoli, a Castelvecchio, nella dimora che fu del poeta, è avvenuta la sigla tra i sindaci di Barga e di San Mauro, del patto di gemellaggio che lega ufficialmente le due città pascoliane per eccellenza. Un percorso a cui si è arrivati essenzialmente grazie alla spinta del presidente della Fondazione Pascoli Alessandro Adami, principale propositore del gemellaggio (ieri non presente per motivi di salute) che ha sempre creduto nell’importanza e nel valore di questa collaborazione, ma che è il frutto anche di una collaborazione che in questi anni ha visto proporre insieme, Barga e San Mauro, importanti progetti.

Barga e San Mauro Pascoli adesso più vicine. Come non lo sono mai state visto che in passato c’è stata anche una certa rivalità, ai tempi della morte del Pascoli, proprio per la rivendicazione della salma da seppellire a San Mauro a Barga. Alla fine la spuntò Barga, complice Mariù Pascoli che fu irremovibile nel tenere la salma in valle del Serchio, ma questo per un certo e assai lungo periodo di tempo ha tenuto certamente più distanti le due comunità che hanno segnato la vita di Pascoli: il paese natale del poeta da una parte e la sua dimora elettiva nell’età matura dall’altra. Altri tempi, mentre adesso è forte la collabvorazioen tra le due realtà che il patto rafforza ancora. Di una giornata storica per le due comunità, ma anche per Toscana ed Emilia Romagna, ha parlato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha tenuto a battesimo la firma del patto tra la sindaca di Barga Caterna Campani e quella di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia. Oltre a Giani anche la presenza del residente della provincia di Lucca Luca Menesini. Tra gli interventi, oltre ai loro, anche quello di Piero Maroni, vice presidente dell’Accademia Pascoliana di San Mauro. Il tutto davanti ad autorità e rappresentanti delle istituzioni della Valle e con una folta delegazione giunta per l’occasione da San Mauro Pascoli.

Luca Galeotti