Nel nome del Maestro “The Lands of Puccini“ scelto dalla Regione

“The Lands of Giacomo Puccini“, il progetto frutto dell’impegno profuso da anni da Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stato scelto dalla Regione Toscana per promuovere I luoghi cari al Maestro nell’anno del centenario. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Toscana Promozione Turistica hanno firmato ieri mattina alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo a Milano un protocollo d’intesa per promuovere congiuntamente i luoghi dove il Maestro è nato e cresciuto, per un viaggio alla scoperta di questo anello di poco più di 120 chilometri nella specialissima Toscana.

Il protocollo firmato da Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, e Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, contribuirà alla valorizzazione del sistema turistico-culturale del territorio della provincia di Lucca grazie al sostegno ad iniziative di costruzione dell’offerta turistica, di comunicazione e di promozione in continuità con il progetto di promozione The lands of Giacomo Puccini, promosso negli ultimi dieci anni dalla ex Camera di commercio di Lucca attraverso la società partecipata Lucca Promos e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e che ha coinvolto gli Ambiti Territoriali della Piana di Lucca, della Versilia e della Garfagnana Valle del Serchio.

"Sono estremamente soddisfatto – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - di essere qua a Milano per due iniziative di grande rilevanza per la Camera. La presentazione della brochure "I luoghi di Puccini" e la non meno importante firma del protocollo con Toscana Promozione Turistica rappresentano infatti elementi significativi nella promozione congiunta dei luoghi legati al Maestro e dimostrano il nostro impegno nel continuare a sostenere e valorizzare il nostro sistema turistico-culturale. È con orgoglio che, infatti, continuiamo il progetto “The lands of Giacomo Puccini“, testimoniando il nostro impegno nel preservare e promuovere quanto di buono è stato fatto".

"È per noi un onore contribuire alla diffusione dell’eredità e della memoria di Puccini a livello nazionale e internazionale nel centenario della sua scomparsa e l’imprimatur istituzionale conferito dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane con il patrocinio alla brochure, rappresenta un riconoscimento che conferma la bontà della strada che stiamo percorrendo".

Alla fiera di Milano è stata presentata in anteprima anche la brochure "I luoghi di Puccini", che per la prima volta raggruppa tutti i luoghi che conservano la memoria di Giacomo Puccini: le tre case museo di Lucca, Celle e Torre del Lago e i luoghi dove il compositore si è formato, le chiese dove ha mosso i primi passi all’organo, i teatri che hanno messo in scena e ancora oggi programmano le sue opere, i luoghi di villeggiatura, degli affetti, dell’incontro con gli amici. I contenuti di questa pubblicazione sono la base per piccole scenografie che saranno ospitati dai foyer dei teatri che hanno programmato le opere di Puccini in tutti i continenti.