Neanche un alito di vento, la tristezza di una giornata senza sole Un tempo di pioggia, senza alito di vento, senza respiro, senza speranza di cambiamento. Un'atmosfera che non invita né a parlare in casa, né a camminare, né a prendere la bicicletta, né a fare festa, tanto da non riuscire neanche più a divertirsi. Una situazione senza via d'uscita, di cui non si riesce più a capire neanche il motivo.