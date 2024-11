Navette gratuite nei fine settimana a partire dalle 15

L’amministrazione comunale rinnova anche quest’anno l’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile e alla promozione del territorio durante le festività natalizie. Nei sabati e nelle domeniche di dicembre, oltre alla vigilia di Natale, tutte le navette delle linee 1+, 2+ e 3+ (ex LAM) saranno gratuite a partire dalle ore 15 e fino al termine del servizio.

Un progetto fortemente voluto dal Comune di Lucca e realizzato in collaborazione con Autolinee Toscana per facilitare il flusso di cittadini e visitatori verso il centro storico, usufruendo comodamente dei parcheggi gratuiti situati fuori città. Le date in cui il servizio sarà attivo gratuitamente (a partire dalle ore 15) sono: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 28 e 29 dicembre.

“Con questa iniziativa – sottolinea l’assessore con delega alla mobilità, Remo Santini – vogliamo non solo incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico urbano, ma anche favorire la vivibilità del centro storico, promuovendo l’economia delle attività commerciali in un periodo ricco di eventi come quelli di Lucca Magico Natale. Grazie alla collaborazione di Autolinee Toscana, offriamo un servizio straordinario che eliminerà i disagi legati al parcheggio e consentirà a cittadini e visitatori di raggiungere il cuore della città in modo rapido, comodo e gratuito”.

L.S.