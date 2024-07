E’ stata presentata a Castelnuovo l’iniziativa "Nati per Leggere", un’estate di incontri per promuovere la lettura in famiglia, con il coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana, durante vari incontri con i volontari di lettura ad alta voce, rivolti ai bambini da zero a sei anni. L’obiettivo è quello di promuovere la lettura in famiglia attraverso la collaborazione fra bibliotecari e pediatri. "Nati per Leggere" è un progetto promosso nel 1999 a livello nazionale dall’Associazione culturale pediatri, dall’Associazione italiana Biblioteche e dal Centro per la salute del bambino di Trieste. A Castelnuovo di Garfagnana gli incontri, nell’ambito del progetto "Letture al Parco", si terranno nei giorni 4 e 18 luglio e 1, 8 e 22 agosto, dalle ore 18, presso il Parco Giochi "Dronero". A Gallicano l’appuntamento è invece per il 10 luglio, alle 17, all’interno del Festival delle Frazioni, presso gli Impianti Sportivi.

Il 18 luglio, alle 17.30, "Nati per Leggere" si sposta in Biblioteca Comunale a Molazzana, mentre il 4 agosto, dalla mattina, il progetto interesserà il Comune di San Romano in Garfagnana, con letture a Palazzo Pelliccioni Marazzini, nell’ambito della Fiera Comunale. "L’Unione Comuni Garfagnana- afferma il presidente David Saisi – crede fortemente in questo progetto, consapevole che leggere ha una positiva influenza sullo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini, con effetti significativi per tutta la vita adulta". Le iniziative di "Nati per Leggere" sono gratuite, aperte a tutti e prevedono sempre la presenza dei genitori o di adulti accompagnatori del bambino.