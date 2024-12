Natale, appuntamenti di oggi in Garfagnana

A Castelnuovo, oggi, sabato, alle 16, sarà inaugurata la mostra fotografica di Tommaso Teora nella sala delle esposizioni in via Fulvio Testi, 8 dal titolo "Occhi di ragazza" che rimarrà aperta con orario 17-19 fino al 5 gennaio. Nelle quattro serate dal 21 al 24 dicembre la mostra resterà aperta anche dalle 22 alle 23,30. "Per realizzare questa mostra - spiega Teora- ho impiegato ben dodici anni. Il primo scatto risale infatti al 2012. Si tratta di 85 immagini fotografie di occhi femminili scattate in luoghi diversi. Ci sarà anche un piccolo concorso riservato ai visitatori: premiate le tre persone che avranno riconosciuto il maggior numero di ragazze e verrà premiata la ragazza che otterrà il maggior numero di preferenze".

A Sillano sempre oggio alle 17,30 si svolgerà il Presepe vivente, promosso ed organizzato dalla nuova Pro-Sillano. A Piazza al Serchio, alle ore 20,30, presso il teatrino comunale prenderà avvio lo spettacolo di Natale "A Christmas Carol", ma meglio dire in italiano "Il Canto di Natale", a cura del gruppo paesano di Piazza Bassa. A seguire la fiaccolata fino alla piazzetta dove i partecipanti troveranno stornelli, musica dal vivo, Babbo Natale nella sua casina, buffet natalizio gratuito per tutti con vin brulé, cioccolata calda, torte dolci e salate, pizza.

A Pieve Fosciana, domani, al termine della Messa, delle 10, sarà inaugurata la mostra dei minipresepi o diorami quest’anno arricchita dalla presenza di cinque opere del maestro presepista Antonio Pigozzi.

Dino Magistrelli