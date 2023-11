Natale, aiuti alle associazioni. Bando per erogare contributi per gli eventi della tradizione

Un avviso pubblico per erogare contributi alle associazioni che vorranno allestire iniziative natalizie, ma non solo. Accade a Capannori. L’avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore, associazioni, gruppi e organizzazioni aderenti al Forum delle Associazioni del Comune di Capannori, enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ed altri soggetti privati non a scopo di lucro, purché rispondenti ai seguenti requisiti: avere sede legale nel comune di Capannori, o svolgere una significativa attività di promozione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale del comune di Capannori; essere promotori di iniziative, eventi o manifestazioni coerenti con le finalità statutarie o costitutive del soggetto proponente ed essere realizzate sul territorio del comune di Capannori o nei comuni limitrofi, purché si tratti di iniziative caratterizzate da una proiezione esterna dell’immagine del territorio di Capannori o di iniziative caratterizzate da una rilevante rete istituzionale.

La somma messa a disposizione dal Comune è complessivamente di 23mila euro. I contributi sono previsti per eventi di rilevanza sovracomunale relativi all’organizzazione di manifestazioni pubbliche legate alle festività natalizie e di tradizione (ad esempio processioni o presepi viventi); la tradizionale Festa dell’Epifania; intrattenimento pubblico di consolidata tradizione, come concerti e rassegne organizzate da bande e cori; valorizzazione delle festività nella comunità; festival culturali e musicali di rilevanza sovracomunale realizzati in spazi pubblici; eventi ed iniziative innovative di comunità che richiamino il tema delle festività natalizie. Il contributo massimo erogabile per ogni singola iniziativa è di 3.000 euro. Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli sul sito del Comune in amministrazione trasparente e nella sezione “Cultura e Sport- Associazionismo“ ed essere inviate entro mercoledì 13 dicembre per Pec o consegnate all’ufficio Protocollo. Info 0583.428354.

"Un sostegno alle associazioni - afferma l’assessore alla Cultura, Francesco Cecchetti - : il Comune collabora concretamente a rendere più attrattive le nostre frazioni durante le prossime feste, iniziative di comunità".

Massimo Stefanini