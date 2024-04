Nascondeva la droga nella camera del “B&B“

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 54 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattina del 10 aprile, a seguito di un controllo effettuato presso un Bed & Breakfast in zona Sant’Anna a Lucca, i poliziotti delle Volanti hanno rintracciato un uomo che aveva a suo carico un provvedimento di espulsione da eseguire.

Giunti all’interno della camera che il soggetto occupava dal giorno prima, gli agenti hanno subito avvertito un forte odore di hashish, motivo per cui hanno proceduto a perquisire l’intero alloggio. E dalle perquisizioni è saltato fuori un piccolo magazzino di droga. I poliziotti hanno infatti trovato e sequestrato 23,87 grammi di cannabinoidi, 12,50 grammi di cocaina, 0,56 grammi di eroina, oltre a vario materiale becessario per il confezionamento delle dosi, nonché la somma di 5.000 euro. Le banconote erano avvolte nel cellophane e nascoste dietro un termosifone: anche il denaro è stato sequestrato come probabile provento di spaccio.

Alla luce dei risultati della perquisizione, i poliziotti hanno arrestato l’uomo e lo hanno messo in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida di fronte al gip.