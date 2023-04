Nasce la Settimana della Libertà I giorni per ricordare e scoprire

Ogni anno, la prima domenica dopo Pasqua, Lucca celebra la Festa della Libertà, che ricorda il momento in cui, nell’aprile del 1369, il popolo lucchese ritrovò, ad opera dell’imperatore Carlo IV di Boemia, l’agognata indipendenza, dopo 40 anni di dominazione straniera, alcuni dei quali passati sotto Pisa. Stavolta, però, l’amministrazione comunale ha deciso di valorizzare la ricorrenza, dando vita a una serie di iniziative che andranno ben oltre la giornata di domenica 16 aprile, definendo un calendario di celebrazioni che partiranno martedì 11 aprile, una vera e propria Settimana della Libertà.

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Orsetti, dagli assessori alla cultura Mia Pisano, all’istruzione Simona Testaferrata, dal consigliere con delega alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga e dai rappresentanti delle associazioni storiche e dei musei coinvolti. L’obbiettivo dell’amministrazione, come hanno spiegato gli intervenuti è quello di avvicinare i cittadini a questa ricorrenza che celebra lo spirito di libertà del popolo di Lucca, attraverso un programma che coinvolgerà i gruppi storici, ma anche le scuole, per far approfondire questo capitolo della storia lucchese.

Il centro storico sarà allestito con bandiere e manifesti e per i lucchesi ci sarà la possibilità, per la prima volta in questa occasione, di visitare gratuitamente alcuni monumenti e musei della città: la Torre Guinigi e la Torre delle Ore potranno essere visitate dal 12 al 16 aprile dalle 10.30 alle 18.30. La visita all’Orto Botanico sarà dal 12 al 14 aprile, dalle 10.30 alle 18.30, e sabato e domenica, dalle 10.30 alle 19.30. Stessa possibilità anche al museo Casa natale Puccini, dove nei giorni del 12, 13, 14 aprile dalle 18 alle 20, ci sarà una visita guidata, con prenotazione obbligatoria ([email protected]; 05831900379).

San Martino aprirà alle visite per i lucchesi da martedì 12 a sabato 15 aprile dalle 9.30 alle 18, domenica 16 aprile dalle 12 alle 18, mentre il Museo della Cattedrale dal 12 al 16 aprile, con orario 10-18. Il Conservatorio "Boccherini", con la sua biblioteca, sarà visitabile il 12 aprile dalle 10 alle 12 e il 13 dalle 16 alle 18. La Domus Romana propone visite guidate da venerdì alla domenica: ore 15, 16 e 17. Il Museo dell’Antica Zecca sarà visitabile il 12 e il 14 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.