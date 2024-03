Nasce la lista di Del Chiaro “Un gruppo trasversale“

E’ pronto il simbolo della lista civica collegata al candidato sindaco del centrosinistra Giordano Del Chiaro. Sul logo c’è scritto ‘Giordano Del Chiaro sindaco’ sullo sfondo blu e sotto ‘Capannori 2034’ su sfondo arancione.

La presentazione del simbolo è avvenuta ieri nella sede del comitato elettorale in via Pesciatina, alla presenza del candidato sindaco Giordano Del Chiaro, di alcuni candidati della lista e di sostenitori del progetto.

Per Del Chiaro si tratta di una delle liste a suo sostegno, quella che porta il suo nome, e che pertanto dà spazio al mondo del civismo in senso stretto, anche se potrà ospitare candidature provenienti da sigle di partiti che non hanno una netta connotazione politica in senso tradizionale. “La lista che porta il mio nome è una lista trasversale – spiega il candidato sindaco Giordano Del Chiaro – Chi si candida in questa lista non esprime una preferenza partitica o politica, esprime semplicemente l’amore per Capannori che si traduce in un impegno concreto. E’ anche per questo motivo che oltre al mio nome sul simbolo compare la scritta ‘Capannori 2034’, ossia il nome del laboratorio di idee nato a novembre dello scorso anno e che si dà l’obiettivo di continuare a lavorare per il territorio ben oltre la scadenza elettorale“.

“Il percorso compiuto in questi mesi è riuscito a coinvolgere tante persone, alcune si candideranno e altre no, ma tutte – e sottolineo tutte – sono impegnate per garantire a Capannori un futuro sempre più a misura di donne, uomini e bambini. Per farlo stanno scrivendo il programma elettorale insieme alle forze politiche del territorio, a cui si aggiungono le tante richieste e i tanti suggerimenti che arrivano dai cittadini che partecipano al tour ‘La tua opinione conta’.

Alle elezioni comunali conta la persona e contano le persone: è con questo spirito che è cominciata la mia candidatura a sindaco ed è con questo spirito che stiamo costruendo la lista più direttamente a me collegata. Chi non crede nei partiti ma ci tiene a dare un contributo per il territorio in cui vive, chi non crede a quello che dicono a Roma ma sa quanto sia importante che il Comune sia ben governato, chi sceglie di non votare perché ritiene che sono tutti uguali: a tutti loro dico che alle prossime elezioni comunali hanno la possibilità di dare un voto diverso, sostenendo la lista ‘Giordano Del Chiaro sindaco – Capannori 2034’.