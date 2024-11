Nasce la figlia, lettera al marito morto

PIETRASANTA (Lucca)

Ha fatto commuovere un’intera città quando a luglio un destino crudele le ha strappato via l’amore della sua vita insieme ai loro progetti. Soprattutto il più bello e importante: la nascita della creatura che aveva in grembo. Sogni e magie interrotti bruscamente da un maledetto incidente sul lavoro. Il suo Federico era rimasto schiacciato dal trattore mentre faceva ritorno in città. Nonostante lo strazio di un dolore così immenso, lei, Francesca, aveva dato l’ultimo saluto al suo compagno promettendogli pubblicamente che alla loro bimba in arrivo avrebbe raccontato ogni giorno di lui. Quel giorno, era il 4 luglio, il Duomo di Pietrasanta straripava di gente con il volto rigato dalle lacrime. Tutti a chiedersi il perché di tragedie simili, e allo stesso tempo ammirati dalla forza d’animo di una ragazza che ha saputo far prevalere la luce della speranza, la vita che trionfa sul buio della disperazione. Ed è stato proprio così. In questi cinque mesi Francesca Lazzeri ha preparato la venuta al mondo della piccola consapevole della missione che il destino le aveva messo davanti.

Il 22 novembre, la piccola Ginevra è nata e Francesca ha mantenuto la promessa.

Poi ha scritto una lettera al suo Federico: "Ciao Amore mio, venerdì 22 novembre 2024, alle 19.03, è nata la nostra bambina: Ginevra Agata Nappi Lazzeri. Quando siamo rimaste sole, le ho sussurrato che il babbo non era riuscito a rientrare a casa dal lavoro, ma che più di ogni altra cosa al mondo avrebbe voluto essere qui con noi. Le ho detto che è amata. Come ti ho promesso, però, ogni giorno le racconterò di te".

