Nasce ”In Meet”. Uno spazio per i giovani dove crescere e maturare insieme

"L’obiettivo è quello di creare una comunità di solidarietà e cooperazione".

Ha preso vita, nel pomeriggio di ieri, con queste parole della coordinatrice Ilaria Colombani, il progetto del Centro Antiviolenza Luna dal nome ’InMeet’.

’InMeet’ nasce dall’idea di voler offrire opportunità di confronto e cooperazione tra i giovani. Un progetto mirato a sostenere gli adolescenti in cerca di sostegno, crescita e svilupo personale. Offrendo degli spazi dedicati allo studio, al tutoraggio tra pari e alla promozione dell’autonomia, il progetto mira a preparare i giovani a affrontare con fiducia le sfide della vita.

L’inaugarazione, avvenuta ieri pomeriggio alla presenza del vicesindaco Minniti e dell’assessore Testaferrata, è stata l’occasione per scoprire il progetto e dei suoi spazi: un ex sartoria nel pieno centro di Borgo Giannotti donata da Pina Micheletti proprietaria e data in comodato d’uso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che sosterrà economicamente l’associazione Luna e il progetto.

La peculiarità di ’InMeet’ risiede nella sua capacità di coinvolgere attivamente i giovani nell’ideare e progettare le attività. "InMeet è un progetto completamente gratuito e aperto a tutti gli aolscenti che sentono la necessità di creare una comunità. - afferma Ilaria Colombani, coordinatrice dell’attività - Idee che dai giovani arrivano ai giovani, è questo il bello".

Un’idea che si traduce in opportunità concrete aperte a tutti e alle idee di tutti, che mira a creare una comunità più forte e coesa.

"Questo deve essere un luogo dove i giovani possono crescere. - racconta Daniela Caselli, presidentessa dell’associazione Luna - L’interese per i giovani della nostra associazione ha fatto si che prendesse vita un progetto voluto con tutta l’anima".

Nasce così un ambiente autentico e inclusivo in cui i giovani possono esprimere se stessi e sviluppare capacità e interessi.

Un vero e proprio paso in avanti verso la creazione di una società più equa e inclusiva, in cui ogni individuo ha la possibilità di realizzare il proprio potenziale. "Offrire un sostegno tangibile, - continua Colombani - è ciò che ci sta più a cuore. Essere un faro nel percorso di crescita di questi ragazzi".

’InMeet’, che offre percorsi di doposcuola gratuito a tutti i rgazzi con difficoltà, collabora con I’associazione giovanile Classicum.

In un’ epoca in cui i giovani sono alla ricerca di un snso di appartenenza e di opportunità per realizzare i propri sogni, il Centro Antiviolenza Luna, grazie a questo progetto si presenta come un punto di riferimento per tutti i giovani che non sono ancora consapevoli della loro identità. Grazie al suo approccio inclusivo, ’InMeet’ romette di creare legami più forti tra gli adolescenti e le loro famiglie.

Re. Graz.