Nasce il premio dedicato a Luigi Boccherini

Sono passati 280 anni da quando, nella nostra città, è nato Luigi Boccherini, grande violoncellista e compositore lucchese. Per celebrare questo importante anniversario il Conservatorio "Boccherini" di Lucca apre le selezioni per il "Premio Luigi Boccherini", il primo concorso internazionale di violoncello rivolto ai giovani talenti dai 15 ai 35 anni. Dal 28 agosto al 1° settembre, Lucca si trasforma nella capitale del violoncello: saranno infatti dodici i finalisti selezionati accolti nella nostra città, un’occasione per valorizzare la figura di Boccherini sia a livello nazionale che internazionale.

Il concorso ambisce infatti ad andare oltre i confini locali e nazionali con l’obiettivo di promuovere il patrimonio musicale lucchese in tutto il mondo. Il progetto è stato presentato ieri, nella Chiesa di San Francesco, proprio davanti al monumento funebre del compositore, da GianPaolo Mazzoli, direttore del Conservatorio, Paolo Ardinghi, docente di quartetto dell’Istituto e da Mia Pisano, assessore alla Cultura del Comune di Lucca. Ed è stata proprio l’armonia di un brano di Boccherini, messo in scena da un quartetto di giovani studentesse dell’Istituto, ad affermare il prestigio e l’importanza di questa prima edizione del concorso.

Sono i giovani musicisti i protagonisti dell’iniziativa, in palio tre premi principali e tre premi speciali, uno dei quali legato a Giacomo Puccini: i concorrenti dovranno eseguire un inedito pucciniano scritto dal maestro Giovanni Sollima, violoncellista e compositore di livello internazionale. Al primo classificato andranno 7mila euro, al secondo 4mila, al terzo 2mila. Al primo classificato sono inoltre garantiti concerti con istituzioni italiane ed estere. Duemila euro anche per il vincitore del Premio "Inedito pucciniano" e mille euro a testa a chi si aggiudicherà il premio per la migliore esecuzione "Concerto in si bemolle maggiore" di Luigi Boccherini e il premio del pubblico.

Gli iscritti dovranno superare prima una preselezione video per essere poi ammessi alla fase in presenza che si terrà a Lucca, nella Chiesa di San Francesco, il magico luogo che ospiterà la finalissima con la partecipazione dell’Orchestra del "Boccherini". L’intera città sarà infatti coinvolta nella magica atmosfera di questo importante concorso, con spettacoli collaterali aperti a tutta la cittadinanza e volti a celebrare l’importante figura del compositore lucchese.

"Il Conservatorio riesce sempre ad offrire nuove opportunità, soprattutto ai giovani talenti emergenti - dice Pisano - . Il concorso ha una valenza internazionale, un’occasione con cui la nostra città e il suo patrimonio culturale vengono portati anche all’estero". Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 10 luglio. I giovani violoncellisti saranno giudicati da una giuria di altissimo livello: presidente di giuria è Enrico Bronzi, uno dei solisti più apprezzati a livello internazionale, dalla Gran Bretagna arriverà Karine Georgian, Primo Premio e Medaglia d’Oro al III Concorso Internazionale "Cajkovskij", in giuria saranno presenti anche Miriam Prandi, Alexey Zhilin dalla Russia e, infine, dalla Francia, Anatole Liebermann.

Per informazioni e per inviare la domanda di partecipazione: www.premioboccherini.it.

Giulia Alberigi