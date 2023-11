Nasce il parco per canoe e kayak. Nuovo impulso al turismo fluviale

Frequentato e conosciuto da tutti gli appassionati di sport fluviali, il fiume Lima ha già una reputazione consolidata nel territorio e tra gli amanti delle attività all’aria aperta.

Presto però, l’affluente del fiume Serchio vedrà nascere sulle sue rive un ambizioso progetto che lo trasformerà in un’attrazione per gli appassionati di canottaggio. Il progetto "White Water Park", promosso dalla Federazione Italiana Canoa-Kayak e dal Comune di Bagni di Lucca e presentato ieri a Palazzo Ducale, ha obiettivo di realizzare un parco sportivo, inserito nel contesto ambientale di Cevoli, in cui sarà possibile praticare le attività di canoa kayak e di rafting, sia a livello agonistico di alto livello, sia con appuntamenti turistici, ricreativi e amatoriali, in quella che punta ad essere una riqualificazione capace di unire insieme: sport, territorio e ambiente, con un’attenzione particolare nei confronti dei diversamente abili per i quali saranno costruite appositi percorsi di accesso.

"La Provincia – commenta il presidente Luca Menesini – si è sempre impegnata affinché tutto il territorio potesse venire valorizzato dal punto di vista ambientale, poiché siamo convinti che, oggi come oggi, la vera sfida che si presenta è quella di unire ambiente e turismo. È questa la ragione per la quale ci siamo adoperati per collaborare con il Comune di Bagni di Lucca per trovare le strade migliori per realizzare questo ambizioso progetto, importante per tutto il territorio".

"Ritengo – afferma il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini – che il "White Water Park" rappresenti un’importante opportunità per Bagni di Lucca. Da un punto di vista ambientale, inoltre, abbiamo un utilizzo sostenibile e responsabile del territorio".

IN dettaglio, il piano prevede la realizzazione di un percorso di circa 300 metri, attrezzato con un impianto da slalom e punti di imbarco e sbarco, le sponde del fiume verranno pulite e tenute a erba, oltre che essere dotate di sedute e spazi per la ricezione. Gli step, che progressivamente porteranno alla concretizzazione del progetto, sono divisi in due passaggi differenti: per prima cosa verranno realizzati, a Cevoli, il campo slalom e l’area di imbarco-sbarco, sarà anche effettuata la pulizia della zona e la creazione di servizi di base. La seconda fase, invece, prevede la creazione di un’area servizi allo stadio dell’acqua, con bagni, spogliatoi e docce per gli sportivi.

Andrea Falaschi