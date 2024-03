Nasce il nuovo “Vallisneri“. Entro giugno via ai lavori per il costruire il padiglione

Via all’atteso cantiere al liceo scientifico “Vallisneri” di San’Anna. I lavori per il nuovo edificio che sorgerà nell’area attualmente occupata da parcheggio, ex campo da softball e “stecca“ dei vecchi spogliatoi dismessi, sono stati affidati in questi giorni dalla Provincia e partiranno entro la fine dell’anno scolastico, quindi entro giugno. Ad aggiudicarsi l’intervento progettato dall’ente di Palazzo Ducale, è stato un Raggruppamento di imprese che vede coinvolte l’impresa edile Cappelli Bernardo srl (Borgo a Mozzano); ditta Del Debbio Spa (Lucca); Baldassari Impianti srl (Porcari); Diversi Impianti srl (Barga); Holz Albertani spa (Berzo Demo - Brescia) per 9.2 milioni di euro.

Una cifra che rientra nel quadro economico complessivo delle opere che ammonta a poco più di 11 milioni di euro in cui sono inseriti i 400 mila euro destinati alla demolizione del vecchio padiglione realizzato negli anni ‘60 del secolo scorso. Un intervento già affidato, attraverso uno stralcio, alla ditta Abate srl, ma che partirà solo dopo che sarà realizzato il nuovo edificio scolastico.

L’appalto affidato dalla Provincia si riferisce a un primo lotto funzionale che riguarderà interventi strutturali dell’immobil,e oltre alla realizzazione delle opere architettoniche ed impiantistiche dei piani terreno e primo le cui lavorazioni renderanno fruibile il nuovo edificio scolastico. In una seconda fase – grazie ad ulteriori 1.5 milioni di euro – saranno realizzati i lavori al secondo piano e la sistemazione delle opere esterne. Non sono previsti nè prefabbricati nè sedi alternative. La soluzione progettuale prevede la realizzazione dell’avveniristico padiglione non più al posto del vecchio edificio ad “H” come ipotizzato inizialmente, ma la costruzione nell’area dell’ex campo di softball (sul lato nord), in una parte del parcheggio e nell’area della ‘stecca’ dei vecchi spogliatoi da tempo dismessi. Il progetto, quindi, è in grado di salvaguardare la didattica nel plesso esistente. Il padiglione si svilupperà su tre piani fuori terra (piano terra, primo e secondo), con altezza totale inferiore all’edificio attuale. Al piano terra saranno collocati la segreteria, gli uffici, la presidenza, aule dei docenti e dei bidelli, con accessi e servizi distinti rispetto agli ambienti per la didattica. Sempre al piano terra troveranno posto la biblioteca e 8 delle 44 aule totali.

Ai piani superiori, invece, ci saranno 36 aule, 18 per piano, con relativi servizi igienici. Per un totale di circa 5000 mq. Il padiglione H una volta demolito, lascerà ampi spazi per nuovi impianti sportivi e servizi ad uso dei docenti e studenti. La durata dell’intervento sarà 16 mesi.