Nasce il “Fai“ MediaValle. Per preservare il territorio

Dalla pluriennale esperienza della Delegazione FAI della Provincia di Lucca e a seguito del successo degli eventi realizzati sul nostro territorio negli ultimi anni, nasce il Gruppo FAI Media Valle, un presidio territoriale del Fondo Ambiente Italiano che mira attraverso l’azione dei suoi volontari a promuovere e far conoscere il patrimonio ambientale e culturale della Vallata. Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. La Rete territoriale del FAI, formata da volontari appassionati che hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero alla diffusione dei valori e dell’operato della Fondazione, rappresenta il punto di riferimento per gli iscritti FAI sul territorio e la sua presenza è sempre più capillare: in Toscana la rete territoriale, coordinata dalla Presidenza Regionale, è organizzata in 8 Delegazioni, 5 Gruppi FAI e 3 Gruppi FAI Giovani, che, inoltre, si occupano di valorizzare e far conoscere il territorio e promuovono durante l’anno un calendario di appuntamenti: visite culturali, escursioni, momenti musicali, seminari, iniziative conviviali.

La Rete in tutta Italia dà vita ai grandi eventi Nazionali come le Giornate FAI di Primavera e le Giornate FAI d’Autunno, grazie all’inesauribile attività dei volontari. Due testimonianze importanti insistono già nel territorio della Media Valle, e con le sarà iniziata una proficua collaborazione, ovvero Il Teatrino di Vetriano 71 metri quadrati, 60 posti in platea e 20 su due ordini di balconate, bene FAI dal 1997 nel comune di Pescaglia e il Museo di San Cassiano di Controne nel comune di Bagni di Lucca, che ha ottenuto un significativo contributo dal censimento de "I Luoghi del Cuore" del 2021.

Marco Nicoli