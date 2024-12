Nasce il BaSiLabo: laboratorio di simulazione per la formazione sanitaria a Barga

Nasce il Barga, presso l’Ospedale "San Francesco", il Simulation Laboratory (BaSiLabo). Una delle iniziative nell’ambito del progetto Proximity Care. Di che si tratta? In sostanza di una palestra dove "allenare" il personale sanitario della Valle del Serchio allo svolgimento di procedure cliniche.

L’inaugurazione di questo nuovo progetto avverrà lunedì 9 dicembre alle 14,30 con la partecipazione del sindaco Caterina Campani, del vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Raffaele Domenici, della direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, dei responsabili scientifici Michele Emdin e Arianna Menciassi, docenti della Scuola Sant’Anna, dell’assessore regionale toscano Simone Bezzini (in collegamento).

La simulazione avanzata sbarca quindi al "San Francesco" per "allenare" il personale sanitario allo svolgimento delle procedure cliniche, la cui importanza appare cruciale in un’area interna come la Valle del Serchio dove la scarsa numerosità della casistica richiede una formazione costante per garantire una pratica adeguata.

Il centro di simulazione avanzata è stato realizzato nell’ambito del progetto pluriennale Proximity Care - proposto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e coinvolge la Regione Toscana, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, la Fondazione Monasterio, i 23 Comuni delle aree interne della provincia di Lucca e le istituzioni del terzo settore.