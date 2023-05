Napoli, festa grande La Valle si esalta per Di Lorenzo ”Ti aspettiamo presto”

Anche Lucca e la Lucchesia hanno celebrato lo scudetto del Napoli. Tanti i partenopei che vivono dalle nostre parti e che hanno festeggiato l’impresa di Spalletti e i suoi. La festa, tra caroselli di auto e fuochi d’artificio, è stata ancora più grande in Valle del Serchio, patria natale e calcistica del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Tra i più felici i tanti napoletani che vivono e lavorano nella Valle; come Nicola Autiero direttore dell’albergo ristorante La Pergola a Barga o Antonio Pennino, titolare della pizzeria Made in Sud a Fornaci di Barga.

"Qualche anno fa questo ragazzo era appena arrivato al Napoli e lo festeggiammo tra noi a Ghivizzano. Io, da napoletano, toccavo il cielo con un dito, nella mia squadra avrebbe giocato un ragazzo di Ghivizzano. Dissi a Giovanni: ‘Torna presto con la convocazione per la Nazionale e lo scudetto‘", racconta oggi Pennino.

"Che emozione. C’è anche un po’ di Coreglia e soprattutto di Ghivizzano nel Napoli campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Complimenti ragazzi, complimenti Giovanni, tutta la comunità è orgogliosa e festeggia con voi", scrive sui social l’amministrazione comunale di Coreglia. Dal sindaco Marco Remaschi, poi, si alza una delle voci maggiormente colme di emozione e fierezza nel parlare del suo amato concittadino, con il quale ieri si è sentito telefonicamente. "Ci riempie di orgoglio, come sempre – commenta – anche se non ci si abitua ai suoi risultati sempre crescenti; ogni volta è come la prima e la felicità per ogni suo traguardo raggiunto è una sensazione nuova e piacevole. Lo aspettiamo presto a Ghivizzano, per una bella festa in suo onore che coinvolga tutta la nostra Valle".

Fiorella Corti