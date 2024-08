Musiche di Piazzolla a Mont’Alfonso. Tanghi e milonghe sotto le stelle

“La mia musica? Dieci per cento tango, novanta per cento classica contemporanea”, ripeteva Astor Piazzolla, l’artista che al tango argentino ha saputo dischiudere i piani nobili dell’arte, conferendo a questo ballo rispettabilità estetica e dignità concertistica. E nel segno di Piazzolla sarà la serata “Tra tanghi e milonghe” che l’Orchestra da Camera Fiorentina proporrà domani alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana a chiusura del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. Tributo non casuale, visto che la famiglia Piazzolla ha origini garfagnine. Diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta, l’Orchestra da Camera Fiorentina sarà impreziosita da un solista d’eccezione, Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica e al bandoneon.

I biglietti – posto unico 11,50 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it. Da “Violentango” a “Muerte del Angel”, da “Adios Nonino” a “Milonga del Angel”, sarà una cavalcata attraverso il miglior repertorio del compositore argentino. Completeranno il programma brani di compositori italiani come Ennio Morricone, Nino Rota e Roberto Molinelli, che dal tango, e dal suo immaginario, hanno attinto per colonne sonore entrate nella storia del cinema. Vincitore di importanti concorsi – tra cui il Trofeo Mondiale C.M.A. (senior) 2011, in Francia - Mario Stefano Pietrodarchi è concertista di fama internazionale.

L’Orchestra da Camera Fiorentina è un’eccellenza consolidata della classica italiana e non solo. Fondata nel 1981 dal Maestro Giuseppe Lanzetta, a tutt’oggi direttore stabile, vanta un’attività concertistica a livello internazionale.