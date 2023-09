Musiche del trisnonno di Giacomo Puccini a Lucca: stasera a San Paolino

La Sagra Musicale Lucchese vara la rassegna ““I quattro Puccini prima di Puccini”, ovvero agli avi del grande maestro Giacomo, il gran finale dei sei appuntamenti ideati per celebrare i 60 anni dell’Associazione, Il concerto – che vedrà esibirsi l’orchestra da camera Luigi Boccherini diretta dal maestro Luca Bacci - si terrà stasera alle 21 nella chiesa di San Paolino. Saranno eseguiti brani di Giacomo Puccini senior (1712-1781), trisnonno del maestro, Antonio Benedetto Maria Puccini (1747-1832), Domenico Vincenzo Maria Puccini (1772-1815) e, infine, Michele Puccini (1813-1864), padre di Giacomo.

Tra i brani che saranno eseguiti, Dixit in Re maggiore (Puccini senior), Inno a Santa Francesca Romana (Antonio Puccini), Kyrie in Re maggiore (Domenico Puccini) e il Dominus Jesus a quattro voci a cappella (Michele Puccini). La famiglia del maestro – originaria di Celle - ebbe nelle mani la musica ufficiale della città di Lucca per oltre un secolo, dal 1740 agli ultimi decenni del 1800. È quindi una ‘dinastia musicale’ che si distingue anche per aver operato sempre nello stesso luogo. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata scrivendo a [email protected].