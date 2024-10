Musica, spettacoli e iniziative. Grande Halloween alla Villa Reale

Villa Reale di Marlia sempre più capitale di Halloween nella Piana. Il 31 ottobre, dalle 16 fino a notte fonda, si rinnova l’appuntamento tradizionale con la notte più spaventosa dell’anno: oltre 400 artisti si esibiranno nel parco e nelle tenute di Villa Reale con concerti, circus land, dance parade, carnival games, rievocazioni, street art, typical food. Occhio di riguardo anche per i più piccoli, in palinsesto numerose attività e spettacoli dedicati ai bambini, in particolare nella fascia oraria 16-21 nella quale ci saranno dunque esibizioni di clowneria e giocoleria a cura di Circo Arkar, un laboratorio di disegno magico a cura di Silvia Talassi, gli spettacoli di Ridolina, l’immancabile truccabimbi, il carretto delle bolle giganti, gli spettacoli di burattini. Villa Reale di Marlia aprirà inoltre le sue porte alle famiglie nel weekend precedente e in quello successivo (26 e 27 ottobre, 2 e 3 novembre, a partire dalle 10) con una caccia al tesoro piena di misteri e sfide. L’evento è dedicato ai più piccoli, con le tradizionali zucche e zone a tema.

Le famiglie potranno andare alla ricerca del baule con il tesoro insieme agli amici. La caccia al tesoro di Halloween è rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi dai 3 anni in su, ma potranno comunque partecipare anche i più piccoli selezionando il biglietto gratuito (in questo caso non è previsto il premio finale) o il biglietto a pagamento, All’interno dell’evento sarà possibile pranzare sia nei punti ristoro di Villa Reale, sia con un picnic autonomo nel parco. In caso di pioggia l’evento si svolgerà ugualmente.