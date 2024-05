Musica solidale. Serata per Alice insieme a Niveo

Sabato alle 21, gli spazi del Foro Boario aprono le scene ad una serata di musica e solidarietà organizzata dalla Fondazione Alice Benvenuti Ets. Tornano i Prom di Primavera, dove talento, musica e divertimento vedono protagoniste le giovani band lucchesi e un ospite davvero d’eccezione, Niveo, cantautore già molto apprezzato ed ex allievo della trasmissione Amici di Maria De Filippi, tutti insieme a sostegno dei bambini e dei ragazzi del reparto

oncologico dell’Ospedale Meyer.

I Prom di Primavera a Lucca sono un appuntamento ideato proprio da Alice Benvenuti che si ispira ai balli di fine scuola anglosassoni e che quest’anno vedranno protagoniste le giovani rock, jazz e blues band di Lucca, insieme a Marco Fasano, in arte Niveo, cantautore originario di Pistoia. Il debutto discografico per lui avviene nella prima metà del 2022 con i singoli Occhi e Solo sotto al sole. A settembre dello stesso anno entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove riscuote un gran successo con il singolo Scarabocchi, canzone che ad oggi conta oltre due milioni e mezzo di stream sulle piattaforme digitali. A gennaio di quest’anno viene pubblicato “Non è

abbastanza, brano prodotto da Steve Tarta che segna l’inizio di un nuovo capitolo discografico all’insegna di una maturità, vocale e compositiva, che sfociano in canzoni pop che raccontano forze e fragilità, allegrie e malinconie di un ragazzo della generazione Z. Ad aprile 2024 ha firmato un contratto con ADA/Warner Music Italy.

“Un grazie sentito all’amministrazione del Comune di Lucca per lo spazio concesso del Foro Boario – sottolinea Lucia Betti, presidente della Fondazione Alice Benvenuti Ets – oltre alla preziosa collaborazione di Silvia Del Carlo e la Jam Academy, ringraziamo i partner Ottavo Nano, Basketball Club Lucca. Vi aspettiamo numerosi ad applaudire e sostenere questi giovani talenti”. La serata è ad ingresso gratuito con libera offerta in memoria di Alice a favore delle famiglie con figli in cura oncologia al Meyer di Firenze.