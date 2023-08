Musica, enogastronomia spettacoli e stelle cadenti

Sono famose come Perseidi perché arrivano dal quadrante della costellazione di Perseo, comunemente chiamate stelle cadenti. In realtà è lo sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare nel tragitto della sua orbita intorno al Sole. Il 10 agosto, San Lorenzo, si pensa sia il giorno dedicato, anche se in realtà si osservano anche prima e subito dopo quella data.

Di questo e molto altro si parlerà nella rassegna culturale alla Tenuta Lenzini di Gragnano “Stanno tutti bene, figli delle stelle“, con un’edizione speciale il 10 agosto, proprio in concomitanza con questo fenomeno astronomico. Una sola serata a ingresso gratuito in cui saranno concentrate e condensate tutte le emozioni di un evento che tiene insieme talk, spettacoli, musica, enogastronomia, buio e stelle cadenti. “Stanno tutti bene“, infatti, torna nella notte di San Lorenzo: per questo il filo conduttore di tutto l’evento sono le stelle e i partecipanti saranno “Figli delle stelle“.

Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Pierdomenico Memeo, astrofisico e divulgatore scientifico. La presentazione dell’evento (a cura di Salamini e Tenuta Lenzini e patrocinio del Comune di Capannori, sponsor BCC Castagneto Carducci), ieri in conferenza stampa: "Come amministrazione comunale siamo contenti di questa edizione del festival “Stanno tutti bene“ - dichiara il sindaco Luca Menesini - come negli anni scorsi, appoggiamo e sosteniamo questa iniziativa, perché coniuga la bellezza della musica e dell’arte con la bellezza del paesaggio Capannorese. Nelle vigne della Tenuta Lenzini i cittadini possono trascorrere tempo di qualità, sia per divertirsi, sia per rilassarsi".

"Sono sempre favorevole alla collaborazione fra pubblico e privato - aggiunge - quando l’obiettivo sono occasioni di benessere per tutta la comunità come in questo palcoscenico naturale".

Tutto il programma sul sito https:www.stannotuttibene.it.

Massimo Stefanini