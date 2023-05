“Musica altra” al Liceo Passaglia, per una didattica inclusiva

Volge alla conclusione, con un evento finale previsto per domani alle 14 nell’auditorium del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca, “Musica altra”, il primo progetto del Liceo a carattere laboratoriale per una didattica musicale inclusiva. Il progetto rientra nell’ambito della linea di intervento A delineata nel bando “Io sono l’altro”, indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la diffusione del valore positivo della diversità e della cultura del rispetto del principio delle pari opportunità. Le attività si sono svolte in 5 incontri mensili da gennaio a maggio e hanno visto la partecipazione di 60 alunni del liceo, che si sono alternati nella sperimentazione dei parametri musicali tradizionali per arrivare alla realizzazione di partiture analogiche grafiche, sviluppando due macro aree fondamentali: la creatività e l’interazione. Tutto questo ha permesso ai ragazzi di avere un territorio comune in cui interagire, dove la valenza maggiore è stata quella comunicativa ed espressiva del proprio sé, risvegliando un interesse puro per il suono, privo della logica del risultato, e quindi del relativo giudizio.

Si è sentita l’esigenza di un’attività musicale collettiva condivisa che potesse consentire a tutti gli studenti di fruire di interventi adeguati per lo sviluppo delle potenzialità espresse o latenti, secondo le caratteristiche di ciascuno. Le attività sono state vocali, strumentali e di ascolto: dal suonare oggetti di uso comune alla composizione estemporanea o dal dirigere un’orchestra all’imitare rumori con la voce. L’evento sarà aperto al pubblico nell’auditorium del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca presso la sede di Sant’Agostino, e vedrà la partecipazione di 30 dei ragazzi coinvolti nel progetto e degli insegnanti prof.ssa Vivina Moggi, prof.ssa Daniela Caroli e prof. Silvio Bernardi, che lo hanno ideato e realizzato.