“Music Tent“, show al palasport. Tanti ospiti per gli Oliver Onions

Mancano una decina di giorni al via di Lucca Comics & Games e il festival sta sfiorando quota 250 mila biglietti venduti. Intanto arrivano nuove sorprese sul fronte musicale: con nuovi ospiti d’eccezione. Dopo aver annunciato la partecipazione speciale degli attori Franco Nero e Giancarlo Giannini al concerto "19632023 – 60 anni con gli Oliver Onions" (3 novembre alle ore 21), sul palco della Lucca Comics & Games Music Tent, si annunciano nuovi amici, che giungeranno a Lucca per celebrare il grande traguardo raggiunto dai fratelli De Angelis (nella foto a fianco). Sul palco con loro si esibiranno alcuni grandi cantautori, amici del duo, e che hanno fatto la storia della musica italiana: da Michele Zarrillo ad Amedeo Minghi, a Paolo Vallesi, a Moreno Extraliscio, mentre la conduzione della serata è affidata alla voce di Omar Fantini.

A completare la magia di questo evento unico e irripetibile sarà il coro degli ANIMEniacs, gruppo vocale composto da 10 artisti che ha ottenuto una meravigliosa standing ovation al programma tv Italia’s Got Talent. Per i concerti serali è necessario acquistare un biglietto separato, in vendita dal sito del festival, mentre chi ha già anche il biglietto di Lucca Comics & Games potrà avere uno sconto. Intanto per tutti gli amanti del gioco da tavolo in particolare quelli vintage e introvabili torna all’interno del padiglione Carducci "Il Bazar del Gioco Usato", alla sesta edizione: un angolo interamente dedicato agli appassionati dove si possono lasciare i propri giochi e trovare altri sempre d’occasione, in uno scambio da privati a privato.

Anche i visitatori, al mattino possono affidare le scatole, senza preoccupazioni e pesi da portarsi in giro per tornare a fine giornata. La gestione è affidata all’associazione ludica Save The Meeple in collaborazione con altre presenti nell’area demoludoteca. Per gli appassionati di gioco da carte, ci sarà anche Disney Lorcana, al centro dello stand di Ravensburger Italia, dove verranno realizzate più di mille demo durante i cinque giorni di fiera.

Anche Yu-Gi-Oh! celebra un importante anniversario: quello dei venticinque anni. Lo festeggia con la Legendary Collection – 25th Anniversary Edition, che sarà a disposizione del pubblico all’interno dello stand dedicato al celebre gioco da giovedì 2 novembre, sia per l’acquisto sia con gli eventi di release. Protagonisti anche gli immancabili Pokèmon, in ogni salsa con gli spazi appositi per imparare a giocare con le Trading Card attraverso attività guidate adatte a tutti e alle famiglie.